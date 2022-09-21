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邊境開放政策 蘇貞昌：確定後將提前宣布讓業者因應

2022/9/21 08:25
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（中央社記者賴于榛台北21日電）各界關注入境檢疫放寬「0+7」的政策何時上路，行政院長蘇貞昌今天說，這部分將由各部會討論確定後，提前宣布讓各行各業因應、準備。

蘇貞昌今天上午赴台大醫院接種第4劑COVID-19疫苗，選擇的疫苗種類是高端。他接種前接受媒體聯訪時指出，只要合格疫苗都是安全有效的疫苗，政府準備的疫苗種類很多，盼符合資格的民眾都盡早施打，增加保護力。

對於邊境何時可以放寬為「0+7」的免隔離政策，蘇貞昌說，各部會正斟酌世界疫情以及國內情勢，緊盯各種變化、把握醫療資源。

他說，防疫工作正到最後要完成結束的階段，希望能夠讓疫情趕快過去，但各部會也會斟酌各種情況，經討論確定後將提前宣布，讓各行各業因應、準備。

另外，外界質疑台灣在疫苗採購恐比國際貴新台幣70億元。蘇貞昌說，疫情嚴峻時，全世界都在搶疫苗，疫苗廠商還將疫苗價格還分成富有跟貧窮國家的版本，公務員經過辛苦的過程，非常努力採購疫苗，請外界不要抹黑、污衊。（編輯：楊凱翔）1110921

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