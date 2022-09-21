蘇貞昌率執政團隊 9/25啟動政績說明會

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北21日電）民進黨秘書長林錫耀今天表示，24日在台中舉辦的黨慶音樂會，當天將發表競選主題曲；另外，行政院長蘇貞昌、執政團隊、執政縣市長將於25日啟動政績說明會，主軸為「中央地方作伙拚、民主台灣大步行。」

民進黨今天召開中常會，與會者轉述，林錫耀會中提到，9月24日將在台中舉行36週年黨慶相關活動，也會宣傳18歲公民權修憲複決案，鼓勵年輕人出來投票，一票顧家鄉、一票投未來，當天也會發表總體競選歌曲。

與會者轉述，林錫耀提及，執政團隊與行政院長蘇貞昌、執政縣市長將於9月25日啟動政績說明會，主軸為「中央地方作伙拚、民主台灣大步行」，鎖定經濟、福利跟民主，要強調執政團隊的政績，爭取中間選民和支持者認同，不要讓選戰淪為口水戰。

林錫耀也說，總統蔡英文、副總統賴清德的活動很多，不可能所有場都到，縣市長有的要連任，有的要輔選在地議員，希望立委多發揮角色，盡量協助輔選工作。

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文被指抄襲，引發各界討論。與會者轉述，林錫耀會中提到，最近外界對國民黨桃園市長參選人張善政、高虹安提出很多質疑，民進黨的參選人總是受到比較高標準的檢驗，「如果依照他們的標準，學位早就被取消」；林錫耀也提到，高虹安用傲慢態度歧視別人的學歷，這樣的人格、心態都有很大問題。

民進黨主席蔡英文今天赴花東視察震災災損，向中常會請假，由立法院黨團總召柯建銘代理主持中常會，柯建銘今天在中常會提到，高虹安博士論文的議題還在發酵，一方面是論文增補內容，一方面是高虹安談到北一女、台大等學歷問題，回應比較高傲。

此外，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競選總幹事、民進黨中常委羅致政在中常會後受訪指出，徐定禎與苗栗縣議長鍾東錦的民調都在領先群，兩人互有領先，在誤差範圍內，國民黨提名的謝福弘與時代力量的宋國鼎則在民調後段班，但民調有近4成不表態，很難下結論。

羅致政說，民進黨將苗栗列為一級戰區，黨內積極輔選，期待有機會變天。目前觀察，國民黨似乎沒有全力拉抬謝福弘，若國民黨沒有認真輔選謝福弘、沒有把鍾東錦當對手打，就可以咬定國民黨暗挺鍾東錦，民進黨也將重新評估策略。（編輯：謝佳珍）1110921