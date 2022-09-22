立院23日開議 國民黨團將杯葛蘇貞昌施政報告

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（中央社記者范正祥、王承中、郭建伸、王揚宇台北22日電）立法院第10屆第6會期明天開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨團今天表示，政府防疫失能，應該道歉負責，黨團明天要強力杯葛。

關於開議日議事攻防，蘇貞昌能否順利上台施政報告，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在出席國民黨立法實務研討會前受訪表示，政府防疫失能，就應該道歉負責，又讓疫苗受害者求助無門，國民黨團明天當然會杯葛，而且要強力杯葛。

曾銘宗指出，整個政府的防疫失能，因疫亡故的民眾者達1萬643人，而打疫苗出現不良反應的受害者也救助無門，審查程序牛步化，是棄民眾的權益於不顧，國民黨團明天當然會當然會杯葛。

民眾黨團幹事長張其祿今天受訪時說，民眾黨團不會參與國民黨團杯葛議事，但包含防疫表現、數位發展部等問題，行政院應在施政報告回應，如果仍未見具體說明，應安排進一步專案報告。

民進黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問時指出，國民黨無事生非，應該透過詢答方式，提出看法及主張，而不是用杯葛，這樣反而失去立委可以質詢行政院長的機會，這不但沒有意義也沒有必要，也是失職。

至於民進黨團會如何因應，羅致政說，如果國民黨對防疫議題有意見，就好好跟蘇貞昌直球對決，不要不願意上場打球、不敢直球對決，黨團會見招拆招，捍衛立委職權。

時代力量黨團總召邱顯智表示，國民黨總是「胡鬧最大聲，監督沒半步」，作為在野黨一再放棄監督的職責與權力，還要阻擋其他政黨履行人民託付的任務，有這種在野黨，只會讓執政黨有恃無恐，受害的就是全體台灣人民。（編輯：蘇龍麒）1110922