蘇貞昌：地震難預測 已嚴格要求新舊建物耐震力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）台東18日強震造成建築物及橋梁等公共設施毀損。行政院長蘇貞昌今天表示，台灣地震多，地震又不易預測，因此平時就嚴格要求新建建物的耐震強度，並針對既有建物不斷檢測要求符合安全標準。

蘇貞昌今天上午赴台大醫院接種第4劑COVID-19疫苗，選擇的疫苗種類與第3劑相同皆為高端，前2劑則為AZ疫苗；他施打時也重申，他接種的原則就是「疫苗不夠我不搶、沒人敢打我率先」。

對於近日地震頻繁造成公共工程毀損，也引起民眾對公共工程品質的重視，蘇貞昌接種前接受媒體聯訪時表示，台灣是多地震、多颱風的國家，而地震又比颱風更難預測，因此平常就已經嚴格要求新建建築的耐震強度、結構等須符合標準。

他說，至於既有建築，無論是房屋、橋梁也都會不斷檢測要求，若有需要補強的地方皆須符合安全標準，才能保護民眾健康、減少震災受損，這些是不斷要做的工作，也是中央地方要合作的事情，並非到地震才做。

另外，台灣民意基金會20日公布最新民調，有45%民眾滿意蘇貞昌內閣施政，另外45.5%不滿意。蘇貞昌表示，政府工作非常多，要讓人人滿意很困難，但依然戰戰兢兢，不斷求精進或檢討，希望做到大家滿意，也盼外界給公務員多一點鼓勵。（編輯：楊凱翔）1110921