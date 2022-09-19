蘇貞昌視察花東災情 指示最快時間完成復原

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳、張祈花蓮縣19日電）行政院長蘇貞昌今天至花蓮東里火車站視察災情，現場指示將災損降到最低、最快時間完成復原，中央會全力支持地方，做到最快、最好。

蘇貞昌由內政部長徐國勇、交通部長王國材、花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁陪同，聽取花蓮縣政府消防局、台鐵局簡報災害搶救情形。

徐榛蔚致詞指出，高寮大橋、崙天大橋及長富橋都是跨越秀姑巒溪重要橋梁，盼能盡快立即拆除重建，縮短受影響時間，盼中央支持讓重建之路不要太艱辛。

傅崐萁指出，位在秀姑巒溪下游的花蓮大橋在4年前的0206就列為危橋，到現在也還沒整修，希望院長一並核定完成。

蘇貞昌表示，感謝花蓮縣府團隊、國軍、警消及醫護人員投入，將災害降到最低，仍不幸有1民眾死亡及多人受傷，已要求相關部門給予關心跟支持。

蘇貞昌說，對於因地震造成的交通中斷、有危險之虞的道路或過去尚未改善完成的建設，要求盡快勘查評估，以最快時間完成修復，且要考量花東地震較多，耐震強度都要補強。

蘇貞昌指出，會全力支持地方，救災過程需要中央、地方同心，有意見可以溝通，中央會給予技術上、各方面的支持，做到最快、最好。

會後媒體提問，對於台東及花蓮縣府對總統、行政院長到中央災害應變中心，卻沒有跟地方對話感到不滿，蘇貞昌表示，昨天他與總統分別前往關懷災情，因過程中應變中心人員沒有把跟地方連線的畫面放出，當時總統跟他都不知道有地方連線，所以沒有特別請他們說明，這是作業疏失，應該改進。

今天早上主持擴大會議，對疫情變化一如當初預測都有掌控，醫療都充足，暑假開學、中秋團聚後的上班也沒有因此大幅提高確診，都在和緩狀況下，對於相關防疫做法，可以評量各部會後，斟酌國際情形、相關需要作業等，早上有做相關因應，對要有的作為會讓國人有相當準備時間，會先預告再實施，詳細步驟會由指揮中心報告。

東里車站是台鐵的三級火車站，小小的岸式月台上擠滿了數十家媒體以及隨滬等人，十分擁擠；蘇貞昌為趕行程，雖開放媒體聯訪，也只回答了2個問題。

蘇貞昌隨後前往玉里鎮倒塌樓房、玉里火車站、崙天大橋、高寮大橋、春日國小及台東鹿野寶華大橋等地視察災情，並前往醫院探視災民。（編輯：陳仁華）1110919