台東強震花蓮多處橋斷 民眾跨河得多繞30分鐘

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（中央社記者李先鳳、曾以寧花蓮縣19日電）台東池上昨天下午2時44分發生芮氏規模6.8強震，造成花蓮縣多處橋梁受損，其中崙天、高寮大橋斷裂嚴重，長富、玉長大橋結構受損封閉，民眾跨河得多繞30分鐘遠路。

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，最大震度台東6強。

地震造成花蓮多座橋梁損毀，其中玉里鎮高寮大橋斷成數截，3人跌落橋下全數救起送醫，意識清楚；連接富里鄉跟卓溪鄉的崙天大橋也斷裂，幸未造成傷亡；玉里鎮長富大橋、玉長大橋及立山山里一號橋則損壞封閉。

玉里大橋則橋面隆起破裂，工程單位已展開安全檢修，目前僅開放單線雙向通車，造成路況回堵。

崙天、長富、玉里、高寮大橋跨越秀姑巒溪沿線，為花東縱谷重要東西向聯絡橋梁，玉長大橋則跨越秀姑巒溪上游樂樂溪。

地震發生後，高寮大橋遭震斷畫面經媒體流出，不僅橋的兩端都徹底斷裂，中央橋梁還呈90度翻轉，露出灰色橋墩。

今天有當地民眾回到崙天大橋斷橋現場，接受媒體採訪表示，自己每天都要從富里跨越崙天大橋往卓溪方向走，現在橋斷了，得往南或往北繞其他橋梁才能抵達，單趟預估須多花30分鐘，來回路程得多花將近50公里。

住在崙天大橋旁的住戶也說，昨天聽到「砰」一聲巨響，外出查看發現橋梁斷裂，家裡庭院也產生隆起，直呼「真的好可怕」。（編輯：陳仁華）1110919