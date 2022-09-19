地震致羽球場天花板塌落 鄭文燦：對桃園形象有影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃市八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架因地震塌落釀1人受傷，桃園市長鄭文燦今天說，事件「對桃園形象有所影響」，但外界的風向與市府無關，他的立場就是等鑑定報告出爐。

鄭文燦上午列席桃園市議會市政總質詢，國民黨桃園市議員梁為超、徐玉樹、詹江村及舒翠玲聯合質詢指出，塌落事件發生後，市府應全面檢討公共工程，但網軍卻帶風向，在第一時間把責任推給營運單位救國團。另外也質疑承包商背景及原本施工是否就有問題，要求市府趕緊進行全面體檢。

國民黨議員聯合質詢時還播放八德國民運動中心5樓球場天花板塌落影片，詢問桃園市政府體育局長莊佳佳、工務局長賴宇亭「是否會影響桃園市建設形象與名聲」，莊佳佳等2人在市議員多次追問後才回答「有影響」。

鄭文燦表示，已請工務局、體育局會同專業技師，針對天花板與燈光工程進行結構鑑定，昨天與今天上午都有進行勘查，相信結果很快就會出爐。

他指出，事件「對桃園形象有所影響」，但類似的設計在蘆竹國民運動中心也有，差別只在於八德國民運動中心剛完成燈光工程，市府會進行釐清。

對於議員的質詢，鄭文燦表示，所有公共工程他概括負責，但八德國民運動中心經費不是新台幣12億元、也不是14億元，但不管多少錢，工安都須檢討。外界的風向與市府無關，他的立場就是等鑑定報告出爐。（編輯：戴光育）1110919