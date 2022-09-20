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台東地震釀全台近600校災損 高雄校數最多

2022/9/20 19:08（9/20 19:33 更新）
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台東18日強震，玉里鎮春日國小連通2棟大樓的走廊倒塌。中央社記者李先鳳攝 111年9月19日
台東18日強震，玉里鎮春日國小連通2棟大樓的走廊倒塌。中央社記者李先鳳攝 111年9月19日
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（中央社記者陳婕翎、管瑞平台北20日電）台東強震導致多校受損，教育部校安中心今天傍晚公布最新統計，全台各級學校損失金額達1億2728萬元，594校發生災損，其中高雄市127校有損失，是災損校數最高縣市。

教育部統計至今天下午3時上，受災學校計594校，高雄市受損學校數仍是全台最多，從上午公布的120校增加至127校，新北市57校次之，第三多校園災損改為台南市55校，隨災後復原陳報，災損數目還可能再攀升。

縣市受損校數都超過20校，包含花蓮縣52校、台東縣50校、苗栗縣34校、台北市33校、台中市及屏東縣各26校、嘉義縣25校、雲林縣22校；這次地震受損校數都少於20校的縣市，分別為桃園市及南投縣各19校、彰化縣15校、新竹縣14校、宜蘭縣8校、新竹市7校、澎湖縣3校、基隆市2校。

「0918地震各級學校災損統計報告」初估災損金額從1億1635萬元增至1億2728萬元。以縣市損失金額區分，排行前三的縣市損失金額皆超過1000萬元，順序與今天上午公布相同，僅是金額再度上升，屏東縣2197萬元最高，花蓮縣1791萬元次之，台東縣1701萬元第三。

以學校區分，全台各學災損前三名與今天上午公布資料完全相同，損失最多的學校仍是花蓮縣國立玉里高中，災損金額維持為981萬元，因為這次地震導致建築物磁磚破損、牆面龜裂、天花板損壞、圍牆部分坍塌。

台東縣國立關山工商損失金額無異動，仍是795萬元，該校電腦設備損壞、建築物牆面龜裂、天花板損壞等；屏東縣天南國小570萬元位居第三，主要損失是這次地震造成磁磚脫落。

苗栗縣政府教育處晚間表示，全縣共35校提報災損，金額初估新台幣2300萬元；一度提報損失1609萬元為全國最高的文山國小，已下修至409萬元，週五前將派員現勘，依據實際狀況評估簽核給學校辦理後續修復作業。

文山國小校長王淑美今天接受媒體訪問時表示，18日地震後到校勘查，發現校舍多處舊有裂縫擴大，當時與建築師溝通，建築師認為最安全方式就是拆除重建，但仍建議先找結構技師詳細檢查，確認是否有立即性危險。

王淑美指出，當天因結構技師忙碌未能到場，因此才先以「最嚴重情況」預估拆除重建經費需求1600多萬進行填報；今天經結構技師到校檢視，發現共有27處裂縫，其中4處為此次地震後新增，逾1公分的裂縫有7處、錯位4處等，評估後應無立即性危險，施工建議採局部修補方式改善，經費也大幅降低。（編輯：陳清芳）1110920

台東18日強震，花蓮多所學校受損，其中玉里鎮春日國小連通2棟大樓的走廊倒塌。中央社記者李先鳳攝 111年9月19日
台東18日強震，花蓮多所學校受損，其中玉里鎮春日國小連通2棟大樓的走廊倒塌。中央社記者李先鳳攝 111年9月19日
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