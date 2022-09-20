李鴻源稱八德運動中心標案被下架 工程會：仍保留

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（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院公共工程委員會今天表示，桃園市八德國民運動中心工程已經完工，因此依通案作法，未再開放民眾查詢施工進度，但工程相關資料仍於工程標案系統完整保留，納為廠商履歷資料。

桃園市八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架因地震塌落，前內政部長李鴻源昨天表示，八德國民運動中心的得標廠商，在公共工程標案管理系統的標案資訊全部被下架，恐因技術問題演變成政治問題。

工程會今天發布新聞稿指出，為有效管理公共工程執行狀況，自民國91年即建置公共工程標案管理系統，除提供各公共工程主辦機關建立工程資訊據以管控，並開放民眾查詢「在建工程」的辦理狀況。

工程會表示，早期為提供全國公共工程主辦機關統一的工程管理平台，除建立政府採購資訊系統外，導入公共工程全生命週期概念架構，也接續建置工程標案系統，讓公共工程完成採購招標程序進入施工執行階段，仍能有效掌握管控。

工程會說，控管包含工程進度、施工品質及環境安全等，並因應工程特性及各項大型施政計畫推動實務需求逐步精進，近年也導入廠商履歷等資訊，更能全面掌握各影響工程執行的資訊，讓主辦機關判斷潛在風險預見於先，擬訂有效的因應措施作為，防患於未然。

工程會指出，工程標案系統依功能分為機關端、廠商端及民眾端，除了提供工程主辦機關作為工程管理使用外，目前全國公共工程規模新台幣100萬元以上約1萬8000餘件在建工程，民眾均可藉由工程標案系統查詢，得知興建中的工程基本資料及工程進度。

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李鴻源曾任工程會主委，對於李鴻源的說法，工程會澄清表示，此工程全名為北景雲計畫，包含八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心統包工程已於110年4月18日完工，非屬興建中的在建工程，因此工程會依通案作法，並未再開放民眾查詢施工進度。

不過，工程會表示，該工程的相關資料仍於工程標案系統完整保留，並納為廠商履歷資料，提供工程主辦機關作為採購選商及工程管理使用。（編輯：謝佳珍）1110920