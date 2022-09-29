龜山島龜首2處崩塌 解說員：自然風化面積不小

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凱鯨號賞鯨船29日上午帶客繞宜蘭龜山島時，發現龜首已有2處面積不小的崩塌，解說員李孝表示，龜首屬於火山碎屑岩，由於膠著性不強，相對脆弱，容易被風化；這次崩塌是自然風化，並不危險。（李孝提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月29日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭29日電）賞鯨船今天帶客繞宜蘭龜山島時，發現龜首已有2處崩塌且面積不小，解說員李孝指出，龜首屬於火山碎屑岩，膠著性不強相對較脆弱，容易被風化，且這次崩塌是自然風化，並不危險。

凱鯨號賞鯨船解說員李孝今天晚間向中央社記者表示，昨天最後一班航次下午5時回程時，並未發現龜首崩塌，今天上午9時許帶客繞島時，發現龜首已有2處面積不小的崩塌，至於何時崩塌，因為沒有親眼看到，所以不確定。

李孝表示，崩塌處不僅出現輕微碎石掉落，且龜島磺煙之前因颱風被掩蓋，這次可能因崩塌重力加速度關係，使得地殼產生裂縫，冒出的磺煙比以往還要多。

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李孝說，龜山島經年累月受到硫磺、海風、海水侵蝕與風化，這次崩塌是自然風化現象，沒有任何地震或人為破壞等「一點危險都沒有」，而龜首屬於火山碎屑岩，由於膠著性不強，相對更脆弱容易被風化。

根據東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站資料，龜山島的海底溫泉、龜島磺煙、靈龜擺尾、眼鏡洞、龜岩峭壁、龜卵傳奇、龜山朝日和神龜戴帽，合稱「龜山8景」，奇特的龜嶼景色不易同時看到，得看當天氣候及潮汐等因素，也使這傳說8景更增添幾分神祕。（編輯：張銘坤）1110929