賞鯨船業者指龜山島海域噴泥漿 風管處存疑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭東北東方海域今天上午一連發生4起地震，有賞鯨船業者指出，龜山島海域噴出「泥漿」。交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處對此存疑，認為業者誤判。

宜蘭東北東方約25里處海域上午一連發生4起地震，位置靠近龜山島。有賞鯨船業者事後指出，近中午在龜山島龜首處海域發現「泥漿」噴發。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，「龜島磺煙」是「龜山八景」之一，過去常疑因海底火山能量增加，噴出大量磺煙。「龜島磺煙」近來已有多日未噴發，導致噴發口周邊塵土堆積，今天上午地震，磺煙再度噴出；至於賞鯨船業者的「泥漿」噴發說法，應是塵土飛揚與「龜島磺煙」加乘下的自然現象，才會在海面上看起混濁。若真的噴發「泥漿」也會有危險性。

管理處指出，經濟部中央地質調查所在龜山島上都有架設儀器監測，今天無異常顯示。

地質學者江協堂說，「泥漿」說法較不準確，賞鯨船業者發現的應是充滿氣體與液體的「火山流體」。「火山流體」在噴出時帶有鐵離子及鎂離子等，顏色偏黑，但這屬自然現象，不用過度擔心。（編輯：張銘坤）1110714