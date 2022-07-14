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宜蘭海域上午連4震 氣象局：是否為群震仍需觀察

2022/7/14 13:08
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（中央社記者張雄風台北14日電）宜蘭東北東方約25里處海域今天上午一連發生4起地震，地震測報中心表示，接下來仍需再觀察2、3天，若同一區域地震總數達10次以上，才會判斷為群震，目前仍僅能當做背景地震。

根據中央氣象局地震測報中心網站，今天上午9時38分至10時10分，在宜蘭縣東北東方約25公里附近海域接連發生4起規模3.6至規模4的地震，最大震度2級。

另外，今天上午7時41分在台東縣政府東方20.6公里處海域發生規模4.6地震，最大震度2級。

地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，台東、宜蘭兩處地震並無關聯，台東屬於隱沒帶地震，預估接下來不會再有什麼影響；宜蘭則是屬於構造地震，接下來2、3仍需要觀察。

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陳國昌進一步說明，在宜蘭外海上午的4個地震深度都很淺，這裡屬於北宜蘭構造，範圍由陸地到外海，過去也都有地震的記錄，但這個地區很少有連續發生地震的情況。

陳國昌說，接下來可能需要再觀察2、3天，若地震總數超過10個以上，才有群震的跡象，以目前的次數來看僅能當做背景地震；在今天震央再往東北方遠一點的位置，去年也曾發生過2次群震；近幾年地震的狀態和之前不太一樣，會持續觀察。（編輯：卞金峰）1110714

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