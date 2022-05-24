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龜山島磺煙再噴發 遊客驚喜手機記錄奇景

2022/5/24 14:35（5/24 14:51 更新）
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龜山島龜首海域近日疑因海底火山能量增加，再度噴出白色磺煙，重現「龜島磺煙」奇景，讓許多船上乘客驚喜不已。（宏棋號賞鯨船解說員簡逢均提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年5月24日
龜山島龜首海域近日疑因海底火山能量增加，再度噴出白色磺煙，重現「龜島磺煙」奇景，讓許多船上乘客驚喜不已。（宏棋號賞鯨船解說員簡逢均提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年5月24日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）龜山島龜首海域近日疑因海底火山能量增加，再度噴出白色磺煙，重現「龜島磺煙」奇景，讓許多船上乘客驚喜不已，紛紛以手機記錄難得一見的自然奇景。

宏棋號賞鯨船解說員簡逢均今天告訴中央社記者，龜山島龜首海拔高度239公尺，附近海域於去年11月疑因海底火山能量大爆發，白色磺煙噴發量比過去更多，磺煙噴發高度直逼龜首最高點。

他說，龜山島之後封島3個月，今年3月重新開放觀光後，「龜島磺煙」奇景持續出現，但噴發量不多，昨天噴發量一度爆發，白色磺煙噴到約9公尺高度。

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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，「龜島磺煙」疑因地震導致海底磺煙洞口裂縫變大形成，或是很有可能是龜首土石鬆落，落石砸中磺煙洞口，導致洞口裂縫變形，才會出現這樣奇景。

根據東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站資料，龜山島的海底溫泉、龜島磺煙、靈龜擺尾、眼鏡洞、龜岩峭壁、龜卵傳奇、龜山朝日和神龜戴帽，合稱「龜山八景」，奇特的龜嶼景色不易同時看到，得看當天氣候及潮汐等因素，也使這傳說八景更增添幾分神祕。（編輯：陳仁華）1110524

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