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9/21國家防災日 有線電視與MOD將同步播放災防訊息

2022/9/20 22:57
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（中央社記者蘇思云台北21日電）9月21日將進行國家防災日演練，NCC今天在臉書指出，電視演練部份，規劃明天上午10時59分到11時01分，有線電視跟中華電信MOD都會自動切換到公視（13）頻道，同步播放災防訊息。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天在臉書發布貼文，9月21日是國家防災日，內政部將運用災防告警細胞廣播系統進行地震及海嘯警報測試，再來也會進行電視演練。

根據內政部規劃，9月21日上午9時21分將發送地震速報演練訊息，收到時不用驚慌；另外，9時25分將以災防告警細胞廣播系統及防空警報系統，對沿岸民眾發布海嘯警報。

在電視演練部份，9月21日規劃上午10時59分到11時01分，有線電視跟中華電信MOD都會自動切換到公視（13）頻道，同步播放災防訊息。

NCC表示，藉由發布訊息、警報及頻道切換等演練，以利災時及時讓民眾從不同管道，接收到災害緊急訊息。明天也請收到訊息的民眾不要驚慌，配合演練熟悉突發災害的應對程序，共同培養防災意識。（編輯：潘羿菁）1110920

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