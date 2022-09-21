學者：台灣地震紀錄僅半世紀 難定義正常能量釋放

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（中央社記者張雄風台北21日電）台東關山、池上接連於17、18日發生規模6以上的地震，外界關注是否算「正常能量釋放」。學者認為，台灣紀錄地震僅50年歷史，大地震能量累積可能超過百年，目前的紀錄僅能當做參考。

根據中央氣象局地震測報中心資料，17日晚間9時41分，台東縣關山鎮發生芮氏規模6.4，最大震度6強的地震，後續也發生一系列的地震，部分地震達芮氏規模5以上；18日下午2時44分，再次於台東縣池上鄉，發生芮氏規模達6.8的地震，最大震度6強。

外界關心接連的大地震算不算「正常能量釋放」。中央研究院地球科學研究所副研究員黃信樺透過台灣科技媒體中心表示，在討論越大的地震時，斷層的再現週期也越長，如一個規模7以上的地震的再現週期可能就超過百年。

黃信樺指出，台灣的現代地震網觀測約從1970年代開始，至今只有50年左右，對於很大的地震（超過50年才破一次的斷層）可能都還沒有紀錄到過。

黃信樺強調，當用50年的觀測資料當作長期標準，來討論一個突發地震是不是「正常」時，必須知道這是一個目前能做到、做好的參考值，而不是一個絕對的答案。

而這兩起地震讓外界懷疑，是否真的有「中央山脈斷層」，地震中心表示，這需要進一步由中央地質調查所進行研究；黃信樺說明，這兩起地震，與截至目前為止初步的餘震分布，看起來多數呈向西傾斜分布，暗示與西傾的中央山脈斷層的關聯性更高。

黃信樺進一步解釋，雖然中央山脈斷層的存在，因為缺乏地表證據而難以定論，但在地震活動上是有跡可循的，例如2006年的台東地震與近期2019年的秀林地震序列，分別位在縱谷南緣與北段，皆清楚呈現向西傾的餘震分布，以及相似的斷層運動方式。

地震中心後續將池上規模6.8地震認定為主震、關山規模6.4地震為前震，並提到在主震前有高達70多次的前震是很不尋常的。黃信樺則認為，如果將這兩個地震當作不同的兩個地震序列來看的話，就不會有異常的前震活動一說了。

黃信樺解釋，由於前震、主震、餘震的定義是相對且軟性的，那麼短時間內連續發生的兩個中大型地震序列，可能也暗示著該區有較複雜的多斷層系統相互觸發影響，或者不同斷層分段間的連動行為。（編輯：陳政偉）1110921