921國家防災日花東7起地震 最大震度4級

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花東地區21日凌晨至上午發生7起有感地震，凌晨1時30分及2時42分於台東縣海端鄉、卑南鄉發生的地震，規模分別達到4.0、4.3，最大震度達4級。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社網站21日電）根據中央氣象局地震報告，花東地區今天凌晨至上午發生7起有感地震，規模最大的是上午9時13分芮氏規模4.7，震央位在台東縣關山鎮，地震深度13.9公里，最大震度台東縣、高雄市3級。

另外，凌晨1時30分及2時42分於台東縣海端鄉、卑南鄉發生的地震，規模分別達到4.0、4.3，最大震度達4級，讓許多台東民眾在睡夢中驚醒。

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今天是9月21日「國家防災日」，中央氣象局在上午9時21分發送「國家級警報」進行地震速報測試。中央氣象局長鄭明典今天在臉書貼文呼籲民眾不要排斥警報，並且要熟悉警報的特性，知識就是力量，「說不定哪天就能造成很不一樣的結果」。

由於近日花東地區地震不斷，許多人收到「國家級警報」警示時仍感到緊張，就有民眾在鄭明典的貼文留言表示：「我們住台東關山，收到警報之前剛好也搖了一下，後來又收到警報真是神經衰弱。」但也有人說「這次終於不是國家級邊緣人」；另一位民眾說，當年921地震發生時若有國家級警報，「應該能救很多人」。1110921