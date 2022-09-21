照顧台東6.8地震災民 公總宣布換發駕照可展延

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（中央社記者余曉涵台北21日電）台東18日發生芮氏規模6.8地震釀災，交通部公路總局說，受災民眾只要出具相關證明，包含補發汽機車駕照、車輛定期檢驗、繳納罰鍰等期限都可展延到明年3月底。

台東規模6.8地震釀災情，造成花東地區損害，交通部公路總局今天發新聞稿表示，為照顧災區民眾權益，公布0918地震受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施。

公路總局說，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，包含補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書、辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞、車輛定期檢驗、交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納、職業駕駛執照審驗等監理事宜，都可展延至民國112年3月31日前向公路監理機關申辦。

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公路總局指出，因地震致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具證明文件，按修車日數減免，請民眾明年3月31日前提出申請。

此外，公路總局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。（編輯：張芷瑄）1110921