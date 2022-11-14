蚯蚓爬出地表是地震前兆？氣象局：無顯著相關

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氣象局表示，蚯蚓爬出地表的行為和地震沒有顯著相關，平日做足防災準備、掌握地震演練SOP ，才是抗災保命的最重要守則。圖為地震震波圖。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天表示，經過學者的統計和研究顯示，蚯蚓爬出地表的行為和地震沒有顯著相關，平日做足防災準備、掌握地震演練SOP ，才是抗災保命的最重要守則。

中央氣象局「報地震－中央氣象局」臉書專頁今天提到，新聞報導不時會出現類似「上萬蚯蚓大軍竄出！民眾驚：恐有天災」、「天災預警？大量蚯蚓竄出！」的標題，動物看似異常的行動，總容易使得人心惶惶。

氣象局指出，雖然民眾可能會認為有可能是地震前的磁場變化、電流變化，使得「敏感」的蚯蚓提前從地底逃離，但事實上，會影響蚯蚓行為的因素有非常多，像是地溫、相對濕度、日照時數、氣壓等，都有可能促使蚯蚓爬出地表。

氣象局引用農委會特有生物研究保育中心於2002年「集集大地震後蚯蚓大量爬出現象之解析」研究指出，蚯蚓大量爬出與氣象因素的相關性遠大於地震因素，因此民眾不必為蚯蚓大量爬出地面擔心將有大地震來臨；在涼爽多露水時，蚯蚓更有可能在夜間或清晨時大量爬出。

氣象局指出，若回顧「蚯蚓與地震」的相關新聞，其實也可以發現，這樣的傳聞起始於921大地震，在此之前，台灣並沒有將蚯蚓視為天災前兆的習慣。

氣象局表示，蚯蚓爬出地表的新聞報導數量大致集中於秋天的10月至11月期間，以及出現在台灣東部、中南部，但台灣地震最頻繁的地區其實是東北部，在季節上也沒有明顯的差異。

氣象局強調，未來如果再次看到相關新聞，切勿過度恐慌，平日做足防災準備、掌握地震演練標準作業程序（SOP），才是抗災保命的最重要守則。（編輯：張雅淨）1111114