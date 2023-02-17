更多編輯台推薦新聞：
AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
地震防災
新聞專題
地震防災5/31
首頁 / 生活

大屯火山地震 北市消防：已訂定防救應變計畫

2023/2/17 16:16（2/18 09:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市北投區今天發生地震，中央氣象局說，地震與大屯山的火山活動有關，但非屬噴發型。北市消防局指出，已訂定大屯火山群災害防救應變計畫，規劃疏散撤離等措施因應災害。

台北市北投區上午9時8分發生芮氏規模3.1地震，陽明山震度達3級，不少當地民眾感受明顯搖晃，中央氣象局表示，這起地震與大屯山的火山活動有關，但非屬噴發型，民眾不必擔心。

台北市消防局指出，大屯火山經學者證實為活火山，科技部、中央氣象局及地質調查所等單位，在2011年已於陽明山國家公園管理處菁山自然中心設立大屯火山觀測站，監測火山氣體、地表溫度、地殼變形及微震等，經建立長期觀察，取得第一手火山預警資料。

北市消防局表示，針對火山災害訂定大屯火山群災害防救應變計畫，內容包含，若火山有噴發徵兆時，將依既有災害防救體系，成立各級災害應變中心，依實際災情處置，且會依中央災害應變中心指示和火山災害潛勢範圍，進行發布訊息、管制人車及疏散撤離等防災措施。

消防局指出，市府曾於2018年辦理大規模火山災害演習，近年也針對火山災害潛勢區域，辦理防災教育與宣導，對象包含住在潛勢區民眾及機關、學校，將滾動式修正火山災害應變標準作業流程，與中央保持密切合作，提供台北市民安全無虞的生活環境。

消防局表示，民眾可下載「台北防災立即go」防災手冊，可了解大屯火山群及火山災害的基本知識、可能危害及應變對策等內容。（編輯：李錫璋）1120217

#地震
#大屯山
#火山
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零