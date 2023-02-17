大屯火山地震 北市消防：已訂定防救應變計畫

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市北投區今天發生地震，中央氣象局說，地震與大屯山的火山活動有關，但非屬噴發型。北市消防局指出，已訂定大屯火山群災害防救應變計畫，規劃疏散撤離等措施因應災害。

台北市北投區上午9時8分發生芮氏規模3.1地震，陽明山震度達3級，不少當地民眾感受明顯搖晃，中央氣象局表示，這起地震與大屯山的火山活動有關，但非屬噴發型，民眾不必擔心。

台北市消防局指出，大屯火山經學者證實為活火山，科技部、中央氣象局及地質調查所等單位，在2011年已於陽明山國家公園管理處菁山自然中心設立大屯火山觀測站，監測火山氣體、地表溫度、地殼變形及微震等，經建立長期觀察，取得第一手火山預警資料。

北市消防局表示，針對火山災害訂定大屯火山群災害防救應變計畫，內容包含，若火山有噴發徵兆時，將依既有災害防救體系，成立各級災害應變中心，依實際災情處置，且會依中央災害應變中心指示和火山災害潛勢範圍，進行發布訊息、管制人車及疏散撤離等防災措施。

消防局指出，市府曾於2018年辦理大規模火山災害演習，近年也針對火山災害潛勢區域，辦理防災教育與宣導，對象包含住在潛勢區民眾及機關、學校，將滾動式修正火山災害應變標準作業流程，與中央保持密切合作，提供台北市民安全無虞的生活環境。

消防局表示，民眾可下載「台北防災立即go」防災手冊，可了解大屯火山群及火山災害的基本知識、可能危害及應變對策等內容。（編輯：李錫璋）1120217