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近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零

2022/12/7 13:34（12/7 14:00 更新）
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台東9月17日晚間發生芮氏規模6.4地震，鹿野鄉寶華橋錯位。中央社記者盧太城攝 111年9月18日
台東9月17日晚間發生芮氏規模6.4地震，鹿野鄉寶華橋錯位。中央社記者盧太城攝 111年9月18日
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（中央社記者張雄風台北7日電）根據氣象局地震測報中心統計，近1年間台灣地震國家級警報發布次數，以台東縣20次最多，其次為花蓮縣17次、嘉義縣11次；另外澎湖、金門、連江縣則都是掛零、並列最少。

中央氣象局地震測報中心在「報地震-中央氣象局」臉書分享，統計自去年11月20日至今年11月20日，這一年間收到最多地震國家級警報的縣市，以台東縣20次登上榜首，澎湖、金門、連江縣則是掛零。

根據氣象局資料，第2名為花蓮縣17次、第3名則是嘉義縣11次。

今年9月17日至19日，多起強震出現台灣東部，其中，又以9月18日下午2時44分在台東池上鄉地震最為驚人，芮氏規模達6.8、最大震度6強，是新制震度分級上路以來首見。

氣象局解釋，台灣位處於板塊交界帶，地震頻繁，地震預警系統是希望可以在地震波抵達各處之前，提早警示民眾盡速避難。然而，為了避免中小型地震、無嚴重致災風險的告警訊息造成民眾困擾，因此訂定了2個發布條件，包括預估地震規模5.0以上及預估震度達4級以上。

氣象局說明，即使某次地震預估規模5.0以上，但所在地區預估震度未達4級的話，還是收不到警報。

中央氣象局局長鄭明典也在臉書分享此訊息，並表示「不要誤會，真正的邊緣人其實並不多」。

鄭明典提醒，警報次數多不要嫌吵，那是風險高；次數少不要埋怨，那是相對穩定的地質條件。（編輯：陳政偉）1111207

氣象局地震測報中心統計，近1年間台灣地震國家級警報發布次數，以台東縣20次最多。（圖取自facebook.com/CWBSC.TW）
氣象局地震測報中心統計，近1年間台灣地震國家級警報發布次數，以台東縣20次最多。（圖取自facebook.com/CWBSC.TW）
#地震測報中心
#中央氣象局
#國家警報
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