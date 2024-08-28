鄭明典：高壓及西南季風影響 颱風珊珊路徑不確定性高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署表示，高壓和西南季風影響，未來一週台灣為典型夏季天氣，今天14縣市可能有局部攝氏36度以上高溫；前氣象局長鄭明典提醒，高壓和西南季風也讓中颱珊珊未來路徑不確定性高。

中央氣象署上午發布高溫資訊，各地天氣炎熱，今天白天屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，留意36度以上高溫。

氣象署指出，台灣未來一週屬於典型夏季天氣，高溫皆在32度到35度之間，部分地區有機會更高；清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，而下午太陽加熱使天氣轉不穩定，午後易有雷陣雨發展，有局部短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象。

氣象署臉書「報氣候－中央氣象署」表示，太平洋海面上的強大高壓系統「太平洋副熱帶高壓」長年定居在海上，是一種海洋性氣團，它的強度與範圍會隨著季節而改變。夏季時，因為太陽直射的緯度北移，熱帶對流區域隨之北移，在副熱帶形成更強的下沉氣流。

氣象署指出，由於下沉增溫，大氣在垂直上會有較穩定的結構，並抑制對流發生。因此當一地區受到高壓壟罩，便會形成不易降雨的酷熱天氣。

同時，沿著太平洋副熱帶高壓西南側吹拂的西南季風也是導致炎熱天氣的因素之一；西南氣流帶來南方的暖濕空氣，從而加強了溫暖高溫的效果。

前氣象局長鄭明典今天在臉書表示，西南季風再度增強深入西北太平洋，季風與高壓互動的結果，使季風環流圈的氣流型態再次出現。

鄭明典指出，颱風珊珊稍微偏離北上氣流位置，比較靠近環流圈的中心區域，因此駛流很弱，移動緩慢；早上的雲圖，珊珊的旋轉雲系有擴大的跡象，和季風環流圈的互動可能更明顯，未來路徑不確定性高。（編輯：張雅淨）1130828