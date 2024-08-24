秋老虎發威熱傷害案例增 國健署：喝大量糖分飲料會流失更多水分

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）天氣還是好熱，衛福部統計，今年8月截至22日，已有490人次因熱傷害就診，比去年8月一整個月還多。國健署提醒，在夏秋季節轉換之際，容易因輕忽高溫發生的可能性而造成熱傷害。

雖然時序進入夏秋季節轉換，中央氣象署預報，今天各地天氣炎熱，高溫上看攝氏36度，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，中南部降雨可能持續到晚間。

衛生福利部國民健康署透過新聞稿提醒，秋高氣爽的時節，白天的高溫還是有可能造成熱傷害，預防熱傷害3大重點為保持涼爽、補充水分、提高警覺。

根據衛福部統計，今年8月截至22日，總計490人次因熱傷害就診，比去年8月442人次還多。

國健署提醒，不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在密閉的汽車內，且儘可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方；室內窗戶加裝遮光窗簾，避免陽光直接照射，並關掉非必要的電燈和電器設備，以免產生更多熱的來源。

此外，國健署表示，不要等到口渴才補充水分，也不可飲用含酒精及大量糖分的飲料，將導致身體流失更多水分，戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況。

國健署強調，秋天出現的高溫也可能會發生熱傷害，當發現自己或親友身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。（編輯：陳政偉）1130824