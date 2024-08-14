夏日運動補水有「3適」 前1小時就要開始喝

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（中央社記者曾以寧台北14日電）巴黎奧運落幕，不少人看完比賽對運動躍躍欲試，然而酷暑炙熱，需慎防熱傷害。衛福部國健署提醒，運動前1小時和活動中每15分鐘，都要適時、適度、適量補充飲水或運動飲料。

衛生福利部統計，今年8月截至13日為止，熱傷害就診統計共有358人次；去年8月全月總計則為442人次。

奧運後運動風氣再起，但國民健康署提醒，不論是室內有氧舞蹈、瑜伽，或室外健走、慢跑、騎腳踏車及長達數小時的馬拉松、鐵人三項，都有可能因環境悶熱、水分補充不足，造成熱傷害發生。

國健署長吳昭軍提醒，運動同時，千萬要注意氣溫變化，並關注身體狀況，避免身體陷入缺水危機。可透過適時、適度、適量「補水3適」，維持身體健康。

適時為，戶外活動前1小時開始喝水，並分兩階段補充水分；且儘量在活動中每15分鐘喝水，不要等到口渴才喝水，因為口渴時表示身體已處於缺水狀態。

適度為，依據天氣、活動量及流汗量補水；若活動超過1小時或補水量超過1000毫升，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。

適量為，出門前1小時適量慢慢喝下400到600毫升的水，戶外活動中，則每15分鐘飲水200到300毫升，避免熱傷害發生。

吳昭軍提醒，若運動後體重減輕，則減輕的體重代表身體缺水量，須逐步補足身體流失水分，且須注意觀察尿液顏色，深黃色表示身體仍在缺水狀態；此外，每小時最大飲水量勿超過1500毫升，避免造成水中毒。（編輯：張雅淨）1130814