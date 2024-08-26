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颱風珊珊轉向直撲日本 吳德榮：可能陸續登陸九州四國本州

2024/8/26 08:34（8/26 09:19 更新）
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氣象專家吳德榮26日表示，中颱珊珊強度於明天達最強，28、29日漸弱；珊珊28日起可能會有2次或3次登陸日本。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象專家吳德榮26日表示，中颱珊珊強度於明天達最強，28、29日漸弱；珊珊28日起可能會有2次或3次登陸日本。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象專家吳德榮今天表示，中颱珊珊強度於明天達最強，28、29日漸弱；珊珊28日起可能會有2次或3次登陸日本，先登陸九州或四國、再登陸本州；確切地點仍在調整，提醒赴日民眾注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中颱珊珊受太平洋高壓的導引，向西北西、逐漸逼近日本九州南方海面，明天至31日大迴轉、轉向東北；明天達最強，28、29日受地形破壞、逐漸減弱。

吳德榮指出，根據今天凌晨2時「各國官方路徑預測圖」，28日起珊珊將有2次或3次登陸日本，先登陸九州或四國、再登陸本州的機率；但登陸確切地點及時間仍不斷調整，若有日本行程，應密切注意其動態。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天太平洋高壓雖減弱，台灣各地仍晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，少部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生的機率。

吳德榮說，28日至9月1日盛行西南及偏南風、天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。（編輯：陳政偉）1130826

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