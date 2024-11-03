本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
玻利維亞軍事哨所遭占領 當局：200名士兵被劫持
首頁 / 生活

吳德榮：東北季風影響 11/6、7低溫探16度

2024/11/3 08:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北3日電）氣象專家吳德榮今天表示，明晚起東北季風影響，6、7日本島平地清晨最低溫可降至約攝氏16度；週末可能有熱帶系統發展，後期路徑仍有不確定性，需持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀中。最新歐洲及美國模式，模擬8日晚間8時地面圖顯示，熱帶系統或在台灣東南方海面迴轉，或穿過呂宋島、西行進入南海；模式將持續調整。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明晚起至7日另一波東北季風影響，5日桃園以北、東半部有局部短暫雨；6、7日略轉乾，北海岸、東北部及東部多雲、偶有一些局部、零星降雨的機率；背風面都是晴朗穩定的天氣。

吳德榮提到，5日起氣溫逐日略降，北台灣稍涼、中南部白天微熱、早晚涼；冷空氣不強，但有輻射冷卻加成，6、7日本島平地清晨最低氣溫約可降至16度。

吳德榮說，8、9日台灣東側的水氣漸增，北部、東半部轉有局部雨，雨勢大小待觀察；新竹以南仍是晴朗穩定的天氣。冷空氣略減弱，氣溫略升。（編輯：方沛清）1131103

#中央大學大氣科學系
#台灣
#歐洲
#吳德榮
吳德榮
颱風康芮遠離 海運仍有3航線、8航次停航颱風康芮接近 農村水保署啟動土石流警戒機制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：