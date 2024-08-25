本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／以色列襲黎巴嫩真主黨 稱摧毀數以千計火箭發射器
首頁 / 生活

未來一週水氣先減後增 28日起各地午後防大雨

2024/8/25 18:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署今天表示，明天水氣漸減，雨區縮小，27日是未來一週天氣最穩定的一天；28日起到9月1日午後各地有局部大雨的機會；中颱珊珊約在27日至29日間直撲日本，強度會再增強。

中央氣象署預報員趙竑告訴中央社記者，明天、27日是水氣減少的過程，28日起至9月初台灣逐漸受到大低壓帶影響，水氣又逐漸增加，為各地帶來雨勢。

趙竑表示，26日各地大多為多雲到晴，東北部地區有零星短暫陣雨，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生，清晨中部以北亦有零星短暫陣雨；27日雨區縮小、雨勢減弱，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨。

趙竑指出，28日起至9月1日偏西南風，天氣轉為不穩定，上半天多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生，另外，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

至於中度颱風珊珊的動向，趙竑說，就目前資料顯示，中颱珊珊約在27日至29日間會侵襲日本，未來48小時由於環境適合發展，仍有增強的空間，強度可能達中颱上限或強颱；預估28日中心有機會登陸日本，但目前迴轉的角度仍有不確定性，實際登陸的地區仍要再觀察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

趙竑也提到，本週台灣附近並沒有明顯的熱帶系統，但9月初之後台灣又在大低壓帶的環境中，不排除會有熱帶系統發展、接近，但不確定性高，氣象署會持續觀察

未來一週的溫度方面，他說，台灣各地高溫約在攝氏32至35度左右，大台北、中南部近山區平地、花東縱谷仍要留意可能有局部36度以上高溫發生。26、27日的夜晚至清晨馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳清芳）1130825

趙竑
新北三峽飆39.4度 大台北、中南部20日前防逾37度高溫高屏27日防38度高溫 南部37度以上範圍廣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：