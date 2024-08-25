未來一週水氣先減後增 28日起各地午後防大雨

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署今天表示，明天水氣漸減，雨區縮小，27日是未來一週天氣最穩定的一天；28日起到9月1日午後各地有局部大雨的機會；中颱珊珊約在27日至29日間直撲日本，強度會再增強。

中央氣象署預報員趙竑告訴中央社記者，明天、27日是水氣減少的過程，28日起至9月初台灣逐漸受到大低壓帶影響，水氣又逐漸增加，為各地帶來雨勢。

趙竑表示，26日各地大多為多雲到晴，東北部地區有零星短暫陣雨，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生，清晨中部以北亦有零星短暫陣雨；27日雨區縮小、雨勢減弱，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨。

趙竑指出，28日起至9月1日偏西南風，天氣轉為不穩定，上半天多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生，另外，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

至於中度颱風珊珊的動向，趙竑說，就目前資料顯示，中颱珊珊約在27日至29日間會侵襲日本，未來48小時由於環境適合發展，仍有增強的空間，強度可能達中颱上限或強颱；預估28日中心有機會登陸日本，但目前迴轉的角度仍有不確定性，實際登陸的地區仍要再觀察。

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趙竑也提到，本週台灣附近並沒有明顯的熱帶系統，但9月初之後台灣又在大低壓帶的環境中，不排除會有熱帶系統發展、接近，但不確定性高，氣象署會持續觀察

未來一週的溫度方面，他說，台灣各地高溫約在攝氏32至35度左右，大台北、中南部近山區平地、花東縱谷仍要留意可能有局部36度以上高溫發生。26、27日的夜晚至清晨馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳清芳）1130825