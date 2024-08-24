颱風珊珊路徑類似2018年燕子 日媒示警籲嚴防災情

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（中央社東京24日綜合外電報導）今年第10號颱風珊珊正朝日本行進，最快下週可能登陸本州島。日媒示警珊珊行進路徑跟2018年重創關西機場的颱風燕子類似，東京屆時也將受暴風圈侵襲，民眾須嚴防可能災情。

●燕子曾重創關西機場 釀14死980傷

日本電視台（Nippon TV）報導，關西地方2018年受到燕子重創，造成關西國際機場跑道淹水、機場關閉，聯外橋梁也受損，一度有約8000人受困機場航廈，還造成關西與東海地方大規模停電。加上暴風吹襲，很多民宅屋頂跟窗戶都被強風掀起，甚至有簡易搭建的兩層樓建築物被吹翻、靜止中的貨車被吹倒，不少大阪當地民眾至今回憶當時情景仍餘悸猶存。

根據日本政府總務省與當地消防廳統計，燕子當年造成14人不幸罹難，及980人受到輕重傷。

面對行進路徑跟燕子相似的珊珊，日本氣象協會今天呼籲，珊珊會在威力增強到高峰時接近或登陸日本，屆時將颳起吹翻行駛中貨車的每秒60公尺最大瞬間風速。

雖然珊珊目前還未接近日本，但從這兩天起就必須嚴防大雨，因為日本周邊有鋒面延伸，而颱風挾帶暖濕空氣流入鋒面就會造成大範圍地區大氣狀態轉為非常不穩定，換言之，「颱風加上鋒面等於大雨」，民眾必須嚴防局部地區強降雨、落雷、突發強風、土石災害、低窪地區淹水及河川暴漲等災情。

日本氣象廳今天上午9時50分公布的資訊顯示，珊珊中心位置上午9時位於日本小笠原群島近海，以每小時25公里速度朝北方行進，目前中心氣壓980百帕、近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺。

●珊珊續增強 最大瞬間風速將達每秒60公尺

珊珊目前強度屬氣象廳分類的「強烈颱風」，預計到8月27日上午將增強為「非常強烈颱風」，屆時位置將在接近日本本島的南方海面上，雖然到可能登陸本州島的28日，威力將減弱為「強烈颱風」，但屆時中心氣壓將進一步降至955百帕、近中心最大風速增強到每秒40公尺、最大瞬間風速也增強到每秒60公尺。

根據氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。

根據目前公布的颱風路徑潛勢預測圖，氣象廳預測珊珊雖然未來會一度轉往西北方行進，但到8月27日將再東轉直撲本州島，預估暴風圈可能在同日接觸日本陸地。

●數條新幹線可能實施預防性停駛

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為因應珊珊來襲，營運數條新幹線路線的JR東日本公司表示，8月27日到28日，以上越及北陸新幹線為主的各條新幹線路線的全線或區間，除了有可能實施預防性停駛外，也可能發生列車臨時停駛或嚴重誤點等情況。

而在東北、山形及秋田新幹線方面，珊珊侵襲影響時間可能拉長到8月29日，JR東日本呼籲欲搭車乘客留意最新資訊，只要決定實施預防性停駛後就會對外公布。（譯者：黃名璽）1130824