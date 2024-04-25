7月起旅平險部分保障費率降1成 保費將變便宜

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（中央社記者謝方娪台北25日電）金管會今天宣布將調降個人旅平險意外死亡及失能給付標準費率表中各費率的1成，自今年7月1日起生效的產、壽險業個人旅平險保單適用，換言之，未來個人旅平險保費可望變便宜。

以個人規劃海外旅遊5天為例，若民眾要投保意外死亡及失能保障新台幣1000萬元並附加意外醫療保障100萬元，現行投保保費上限為779元，但自今年7月1日起生效的保單保費上限僅719元，降低60元，降幅達7.7%。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，檢視統計資料，考量損失經驗低於預期，金管會評估個人旅平險費率有調降空間，經洽保險業、產險公會、壽險公會、精算學會及周邊單位研商後，基於穩健原則，決議調降意外死亡及失能給付標準費率表中各費率的1成，並適用今年7月1日起生效的保單。

至於個人旅平險意外醫療給付方面，金管會檢視過往損失經驗，考量變動較不穩定，採穩健保守原則，此次費率維持不變，未予調整。

蔡火炎表示，金管會將於近日循程序修正發布「個人投保旅行平安保險意外死亡及失能給付標準費率表」，隨此次意外死亡及失能給付標準費率表調降，預期無論產、壽險業所推個人旅平險，保費將適度降低。（編輯：潘羿菁）1130425