保單改版失能險也喊停？金管會：與實支實付新制無關

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（中央社記者謝方娪台北11日電）近日保經代通路傳出壽險公司陸續推動保單改版，包括下架醫療險並對失能險一併作出調整，金管會今天表示，尊重各保險公司經營策略考量，失能險停售原因與實支實付新制無關。

為引導保險理賠回歸損害填補精神，金管會推動實支實付醫療險改革，原訂7月1日上路；但金管會6日找產、壽險公會開會，業界表達希望有緩衝期以進行商品及內部作業調整，金管會已請公會對此進一步研議。換言之，新版實支實付醫療險上路時間確定將延後。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會證實，因保險業希望有緩衝期，金管會6日召開會議，請產、壽險公會攜回討論，再將共識結論報至金管會，目前兩公會對緩衝期還在討論中，尚無確切時間。

根據目前公會研議作法，未來各家保險公司實支實付醫療險理賠上限，將不得超過保戶實際醫療費用支出，若保戶有投保超過1張實支實付醫療險，第2張起會就「差額」予以理賠，避免出現理賠過度填補現象，但新制將不溯及既往已投保的實支實付醫療險。

舉例而言，待新制上路後，若保戶新投保A與B家保險公司的實支實付醫療險，保額各為新台幣10萬元，保戶實際醫療費用支出為16萬元，將可自行擇一向A或B保險公司先申請理賠，獲得10萬元理賠金後，再取得該保險公司開立差額證明，進而向另一家保險公司取得6萬元理賠金。

但此機制引起業界討論，認為日後若成為保戶首家申請理賠的保險公司，理賠金額將最慘重，可能導致日後保險公司指示業務員，勸保戶先向別家保險公司申請理賠，甚至可能祭出獎金作為誘因。

蔡火炎強調，保戶選擇先向哪一家保險公司申請理賠，是保戶的選擇，每一家保險公司都有機會當首家理賠的保險公司，此並非影響損率重大因素，「沒什麼好閃躲，有理賠才有服務的機會」。

他重申，能為保戶處理理賠，是保險公司爭取服務保戶最好的機會，金管會也將禁止保險公司以獎金鼓勵業務員勸保戶先向別家申請理賠，或鼓勵業務員拒絕保戶先向自家保險公司申請理賠；若有業務員拒絕替保戶處理理賠服務，金管會收到申訴即會作處理。

至於近期通路傳出壽險公司保單陸續改版，包括下架醫療險並對失能險一併作出調整。蔡火炎說明，保險商品停售屬於公司經營策略考量，金管會尊重各保險公司決定，但此次部分商品停售應與實支實付新制無關。

他指出，例如失能險停售，即與實支實付新制無關；另富邦人壽下架12張保單，有些是基於未來接軌IFRS 17的策略考量，或基於風險控管、銷售情形不佳等原因而作出調整。

外界關注，在實支實付新制正式上路前，是否會再掀停售效應，蔡火炎說明，接受副本理賠的實支實付醫療險在今年初多半已停賣，應不會有停售效應出現。（編輯：張良知）1130611