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氣象署：颱風珊珊迴轉侵台機率不高 29至31日影響日本最顯著
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氣象署：颱風珊珊迴轉侵台機率不高 29至31日影響日本最顯著

2024/8/27 18:18（8/27 18:53 更新）
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颱風珊珊持續朝日本前進。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風珊珊持續朝日本前進。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象署今天表示，中颱珊珊移動速度減慢，可能到29日才會登陸日本九州，到31日是影響日本最顯著的期間；台灣明天天氣較今天更熱一些，大台北地區仍要留意有局部攝氏37度以上高溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，中颱珊珊目前路徑沒有太大變化，仍然是持續往北移動的過程，明天轉東朝日本前進；然而移動速度減慢，現在預估會在29日白天登陸九州，接著沿日本陸地、朝東北方向前進。

黃恩鴻提到，珊珊在登陸後強度會逐漸減弱，影響日本較顯著的時間為29日至31日，預估9月1、2日變性為溫帶氣旋，可能在關東地區會有部分降雨；提醒這段期間赴日民眾注意。

至於有氣象粉專提到珊珊可能大迴轉侵台一說，黃恩鴻強調，這僅是美國其中一報的模式模擬，且機率並不高；各家仍然是往日本前進的預報為主。

關於台灣的天氣，黃恩鴻指出，未來一週天氣變化不大，明天天氣與今天類似，但溫度會比今天更熱一些，普遍高溫為34至36度，大台北可能達37度。

氣象署今天發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、台東縣預估高溫達36度以上。

黃恩鴻表示，29日是未來一週水氣最多的一天，清晨西半部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生；30日起轉乾，目前觀察持續至9月3日天氣都類似，各地大致為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻提醒，受到中颱珊珊間接影響，29、30日在基隆北海岸、東北部沿海地區可能會有長浪發生；30日之前的夜晚、清晨金馬地區可能會有局部低雲或霧，影響能見度。

黃恩鴻說，現在海面上的熱帶系統僅中颱珊珊，在它減弱後，環境仍然是一片大低壓帶，其中仍有部分熱帶擾動，但目前沒有明顯的發展訊號，可能要等下週再持續觀察。（編輯：李亨山）1130827

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