颱風逼近 日本北海道大雨、東海道新幹線一度停駛

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（中央社東京27日綜合外電報導）今年第10號颱風珊珊正朝日本逼近，北海道今天大雨造成部分市區淹水、電車停駛及學校停課；靜岡縣今天也降下大雨，造成往來大阪與東京的東海道新幹線列車上午及下午一度停駛。

日本朝日新聞報導，珊珊行進速度緩慢，目前離西日本及東日本還有一段距離，但氣象廳呼籲，西日本與東日本靠太平洋側地區大氣狀態十分不穩定，民眾應留意間歇激烈降雨。

東海道新幹線今天上午及下午都因為靜岡縣降下大雨達到雨量上限一度停駛。

北海道新聞報導，北海道今天因鋒面滯留導致大氣狀態不穩定，許多地區都降下大雨，到明天為止的降雨將更為增強，札幌管區氣象台今天呼籲民眾留意土石災害及低窪地區淹水。

JR北海道截至今天上午11時止，已停駛127個車次的列車，包括往來札幌站與函館站等31列特急列車。

氣象台表示，北海道厚真町截至今天上午11時止的24小時累計雨量107毫米、幌延町75.5毫米、南富良野町金山地區73.5毫米，及苫小牧市70.5毫米。

其中厚真町與幌延町今天分別以47.5毫米及45.5毫米時雨量，刷新當地觀測史上新高紀錄。

苫小牧市區道路因為大雨相繼淹水；厚真町內有2戶民宅淹水，另有一處道路因土石崩落暫停通行。受到大雨影響，北海道有46所學校臨時宣布停課。（譯者：黃名璽）1130827