颱風珊珊逼近日本 吳德榮：颱風眼清晰 登陸九州前達最強

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮今天表示，中颱珊珊已有清晰的颱風眼，預估將在登陸日本九州之前強度達最強，後續受地形破壞減弱；台灣則因珊珊外圍環流沉降增溫，今天留意局部攝氏37、38度高溫。

根據中央氣象署網站，中颱珊珊目前位於台北東北東方約1010公里海面上，以每小時6公里速度，向西北轉北北西進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中颱珊珊已有清晰的颱風眼；今天凌晨2時「各國官方路徑預測圖」顯示，珊珊在日本九州南方海面，受太平洋高壓的導引，向西北西逐漸轉北，明、後天再逐漸轉向東北大迴轉；登陸九州前達最強，之後受地形破壞、逐漸減弱。

吳德榮提醒，各國官方預測圖顯示，珊珊將有2次或3次登陸日本（先登陸九州、再四國或本州）的機率，但登陸確切地點及時間仍在調整中，若有日本行程，應密切注意其動態。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天太平洋高壓雖減弱，但因珊珊外圍沉降增溫，台灣各地晴朗無雲，紫外線強、最高溫達37、38度，應注意防曬、防中暑；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，29日至9月1日盛行西南及偏南風、天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。（編輯：陳政偉）1130827