雙北6縣市防36度高溫 吳德榮：27日前各地仍熱如盛夏

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署今天發布高溫資訊，雙北等6縣市防攝氏36度高溫。氣象專家吳德榮說，今天至27日各地仍熱如盛夏，午後山區及部分平地留意雷陣雨；中颱珊珊估27日達最強，侵襲日本機率很高。

中央氣象署今天上午發布高溫資訊，天氣炎熱，中午前後台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；台北市、新北市、高雄市、台東縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至27日太平洋高壓減弱、各地仍熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響，有局部大雷雨發生機率。

吳德榮提到，28至31日盛行西南風、天氣仍偏熱；清晨與陸風輻合、西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生機率。

吳德榮指出，中颱珊珊受其東側太平洋高壓的導引，向北北西轉西北西、朝日本方向前進，27至30日大迴轉、轉向東北；27日達最強，28、29日受地形破壞、逐漸減弱。

吳德榮提醒，颱風珊珊在27至30日侵襲日本機率很高，但登陸確切地點及時間仍因大迴轉而不斷調整，有較大的不確定性，若有日本行程，應密切注意其動態。（編輯：張雅淨）1130825