大台北高溫上看37度 北部晚起零星降雨

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（中央社台北28日電）氣象署表示，今天各地白天悶熱，高溫普遍約攝氏34至36度，大台北地區更可達37度左右，中午前後紫外線可達過量甚至危險等級。降雨方面，各山區留意午後雷陣雨，北部晚起也有零星降雨。

中央氣象署表示，今天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍可到34至36度，局部地區溫度會再更高一些。環境吹西南風，受沉降影響在大台北地區更可達37度左右，近中午前後紫外線也可達過量甚至危險等級，外出務必做好防曬並多補充水分。

氣象署指出，午後各山區有局部短暫雷陣雨，下午前往山區要注意天氣變化，午後雷陣雨也可能持續到晚上；晚起水氣略增，北部地區亦有零星降雨機率。

風力方面，新竹以北、基隆北海岸及蘭嶼、綠島有較強陣風，應注意；另外，夜晚清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返應留意航班資訊。（編輯：張雅淨）1130828