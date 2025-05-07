基隆弱勢嬰幼兒 免費接種腸病毒及輪狀病毒疫苗

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市政府今天起免費為弱勢家庭嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗，及2劑口服輪狀病毒疫苗，基隆市衛生局已寄發通知單，請家長收到通知後，向各衛生所預約接種時間。

基隆市衛生局長張賢政上午在記者會指出，腸病毒及輪狀病毒感染都是幼童常見的傳染病，兩者都是透過接觸受汙染的物品而感染，腸病毒71型可能會引發腦膜炎、肺水腫及肺出血等嚴重併發症，甚至導致死亡，重症致死率高達3成，其中又以5歲以下幼兒是併發重症的高風險族群。

張賢政表示，要降低病毒對嬰幼兒的威脅，接種疫苗是最有效的方法之一，衛福部目前尚未將腸病毒及口服輪狀病毒疫苗納入公費常規疫苗接種，若要自費接種腸病毒71型疫苗，每劑約新台幣4000元，口服輪狀病毒疫苗，每劑則要2000元至3000元，對弱勢家庭是很大的負擔。

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張賢政說，市府編列243萬採購疫苗，今天起先提供給基隆市弱勢嬰幼兒免費接種，針對列冊的低收及中低收入戶嬰幼兒，出生滿2個月至未滿3歲，可免費接種2至3劑腸病毒71型疫苗。出生滿6週至未滿24週嬰幼兒，免費口服2劑輪狀病毒疫苗，未來再視財政狀況，擴大接種服務對象。

張賢政說，衛生局已依名冊寄發通知單，請家長收到通知單後，向各衛生所預約接種時間，並依預約時間攜帶通知單、健保卡與兒童健康手冊前往接種。（編輯：林恕暉）1140507