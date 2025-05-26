高雄補助腸病毒及輪狀病毒疫苗 近千弱勢兒受惠

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（中央社記者張已亷高雄26日電）高雄市府自27日起至12月20日，全額補助特定弱勢嬰幼兒雙疫苗費用，目前高雄共70多間合約院所，提供補助弱勢嬰幼兒腸病毒及輪狀病毒疫苗接種服務，預估900多名嬰幼兒受惠。

高雄市政府衛生局指出，嬰幼兒感染腸病毒A71型易引起神經系統併發症及重症，病程發展快速、致死率高；輪狀病毒則是5歲以下幼兒腸胃炎主因之一，幼兒感染易導致嚴重水瀉需住院，而施打疫苗可大幅降低病毒感染機率。

衛生局表示，為降低感染引發重症風險及減輕經濟弱勢家庭負擔，凡「設籍高雄市」、「出生2個月至2歲以下」且列為「低收入戶或收容安置機構的嬰幼兒」，補助「腸病毒71型疫苗」接種，另外，「設籍高雄市」、「出生滿6週至32週內」且列為「低收入戶或原住民的嬰幼兒」，補助「口服輪狀病毒疫苗」接種。

衛生局今天發布新聞稿指出，符合補助資格的嬰幼兒家長，應攜帶「戶口名簿或戶籍謄本（影本）」、「低收入戶證明（影本）」、「兒童健康手冊」及「健保卡」，並在補助期間安排嬰幼兒至高雄指定合約醫療院所接種。

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衛生局表示，今年提供特定弱勢嬰幼兒雙疫苗補助，相關補助資訊及合約醫療院所名單、掛號處置費收費狀況等資訊，民眾可至衛生局官網（https://gov.tw/B5q）查詢或洽詢各區衛生所。

衛生局提醒，輪狀病毒及腸病毒主要經由糞口傳染，平時應落實幼童防治措施，避免進出人潮擁擠場所，家長和孩童應隨時注意個人衛生，養成良好衛生習慣，尤其是加強手部清潔，若有相關症狀發生時，應儘速就醫及注意環境清消。（編輯：陳清芳）1140526