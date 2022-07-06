香港稱台灣芒果有新冠病毒 農委會：作法不科學

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）香港政府今晚發布新聞公報稱從台灣進口的芒果驗出COVID-19病毒，銷毀該批水果。農委會防檢局表示，未接獲香港政府通知，沒有科學證實會經由水果傳染人，此舉不符合科學。

香港政府今晚發布新聞公報稱，從一批約200公斤的台灣進口芒果，驗出一個芒果表面樣本對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒檢測呈陽性，已下令分銷商將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全部銷毀。

對此，防檢局強調，以COVID-19為理由而影響國際貿易，從2020年的11月起在世貿組織（WTO）的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會），就有加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切，顯示中國措施不合理。

防檢局也說，香港特別行政區政府新聞公報中也說明「2019冠狀病毒主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖。」更凸顯中國、香港、澳門對相關食品及外包裝檢測COVID-19病毒的做法，和科學依據相互矛盾。

防檢局呼籲香港當局應依照國際規範，採行符合風險管控的適當措施，以維貿易順暢；之後若接獲香港正式消息，將轉致衛福部調查。

另外，防檢局說明，依據香港規定，台灣輸往香港之芒果無需檢附植物檢疫證明書，亦未接獲港方通知，另依據目前科學研究，並未發現有COVID-19病毒透過水果傳染人，此措施並不符合科學。（編輯：李錫璋）1110706