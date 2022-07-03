澳門再指台芒果包裝含新冠病毒 黃偉哲：欲加之罪

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）澳門政府再指1日從一批台灣進口的芒果外包裝樣本檢出COVID-19病毒核酸陽性，台南市長黃偉哲今天表示，欲加之罪何患無辭，希望對岸若對台灣農產品有意見，應直接找出問題。

黃偉哲今天出席官田區芒果市集活動接受媒體聯訪時，被問到對澳門政府再度宣稱台灣芒果外包裝樣本驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒一事。

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黃偉哲說，對中國來講，「新冠病毒」無所不在，可能存在包裝上，可能存在汽車保險桿上，這讓大家有點哭笑不得，不希望用這種「欲加之罪何患無辭」的方式來對待兩岸產業；若對台灣農特產品有意見，應直接找出問題所在，台灣農民都很有誠意解決。

黃偉哲表示，台灣農產品實施產銷履歷制度後，哪一個農民種的水果出問題都可溯源，但若只是說包裝袋出現病毒，或出現什麼樣的禁藥，這樣子的方式一竿子打翻一船人、一顆水果或一條魚打翻整個產業，不是很好的事。（編輯：陳仁華）1110703