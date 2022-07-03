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澳門再指台灣芒果包裝含新冠病毒 3天內兩度

2022/7/3 09:19（7/3 09:25 更新）
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澳門政府再指1日從一批台灣進口的芒果外包裝樣本檢出COVID-19病毒核酸陽性。（中央社檔案照片）
澳門政府再指1日從一批台灣進口的芒果外包裝樣本檢出COVID-19病毒核酸陽性。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈朋達台北3日電）澳門政府再指1日從一批台灣進口的芒果外包裝樣本檢出COVID-19病毒核酸陽性，暫緩品牌商入口申請一週，是3天內第2次。澳方指相關措施不針對任何國家和地區。

澳門日報引述當地市政署消息報導，上述5箱共50公斤的芒果全數封存，沒有流入市面，將銷毀處理。

報導表示，市政署一直參照中國對冷鏈食品COVID-19核酸抽樣檢測的相關技術準則，嚴格執行「外包裝全消毒、內包裝全檢測」措施，並先後在來自阿根廷、波蘭、越南、印尼、香港的冷鏈及乳製品的食品、內外包裝發現COVID-19核酸檢測呈陽性。

報導強調，相關措施是為保障澳門居民免受感染，「並不針對任何國家和地區」。

澳門日報也提到，1日也在一批經香港轉口到澳門的阿根廷的急凍牛肚包裝樣本，檢出COVID-19核酸陽性，60箱共650公斤的牛肚也將做同樣處置，涉事加工廠產品也被暫緩入口申請一週。

報導又表示，市政署自此波疫情爆發以來，持續加強對進口冷鏈食品及水果的外包裝清潔消毒，每週平均消毒的數量約10萬箱，加大對檢疫食品的抽檢樣本數量，一月至今已抽檢5萬5000個樣本。此外，冷鏈食品工作人員每48小時須接受病毒核酸檢測。

澳門6月29日在一批台灣進口的芒果樣本，檢出COVID-19核酸檢測陽性，20箱共重100公斤涉事貨物全數封存銷毀，暫緩廠商相同來源產品進口1週。

大陸委員會1日表示，澳門片面暫停進口，事前事後均未通知台灣，呼籲澳方的監管措施應符合國際規範，以維雙方貿易順暢。（編輯：唐佩君）1110703

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