澳門稱台芒果新冠陽性 陸委會：事前後皆未通知

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（中央社記者沈朋達台北1日電）針對澳門稱從一批台灣進口芒果包裝檢出COVID-19陽性，大陸委員會說，澳門片面暫停進口，事前事後均未通知台灣，呼籲澳方應符合國際規範，以維雙方貿易順暢。

大陸委員會今天傍晚透過書面方式表示，針對澳門政府網站公告，一批自台灣進口的芒果外包裝因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測呈陽性，已將該批貨物全數封存銷毀，並暫緩涉事廠商相同來源產品的進口一週之片面舉措，已嚴重違反國際貿易規範，陸委會對此表達強烈關切，呼籲澳府應秉科學精神，勿逕自阻礙商品流通及國際自由貿易。

陸委會表示，農委會已清楚說明，依目前科學研究，並未發現有病毒透過水果傳染人。針對中國大陸動輒以COVID-19為理由影響國際貿易，已有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國透過WTO/SPS（世界貿易組織/食品安全檢驗及動植物防疫檢疫措施協定）委員會提出關切。

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陸委會說，本次澳門政府循陸方無理作法，單方片面暫停進口台灣芒果進口，事前事後均未通知台灣，陸委會呼籲，澳門當局所採進口食品的預防及監管措施，仍應有科學根據並符合國際規範，以維雙方貿易順暢。

澳門市政署6月30日公告，一批自台灣進口的芒果樣本6月29日COVID-19核酸檢測陽性，20箱共重100公斤涉事貨物全數封存銷毀，即日起暫緩廠商相同來源產品進口1週。（編輯：陳沛冰）1110701