陳吉仲：講芒果確診很奇怪 盼中國根據科學處理

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）農委會主委陳吉仲今天說，沒科學根據COVID-19病毒會從農產品包裝傳染給人，如果對消費者說「芒果確診了」，不是很奇怪嗎？希望中國從科學專業角度處理，勿片面傷害農產貿易。

澳門日報報導，一批自台灣進口的芒果樣本6月29日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測陽性，20箱共重100公斤涉事貨物全數封存銷毀，即日起暫緩廠商相同來源產品進口1週。

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陳吉仲上午在台南市七股區與石斑魚養殖漁民座談前，接受媒體聯訪表示，今年芒果價格維持非常好，持續外銷日本、韓國及中國等市場，但全世界只有中國及相關關稅領域才會檢測COVID-19，這次又說在芒果包裝檢測到病毒。

他說，中國之前指控白帶魚、竹莢魚包裝驗出病毒，衛生福利部食品藥物管理署已有相關檢測，並說明所有檢測結果都陰性，希望中國依循相關國際貿易規則，也希望歐美國家可針對這議題向世界貿易組織（WTO）申訴。（編輯：李明宗）1110701