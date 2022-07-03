澳門再稱台芒果包裝含新冠病毒 農委會：不符科學

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澳門政府再指從台灣進口芒果外包裝樣本檢出COVID-19病毒，農委會3日說，此檢驗及限制不符科學。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北3日電）澳門政府再指從台灣進口芒果外包裝樣本檢出COVID-19病毒，農委會今天說，6月15日後即未有輸出業者申請芒果輸往澳門；研究未發現COVID-19病毒透過水果傳染人，此檢驗及限制不符科學。

澳門政府再指1日從一批台灣進口的芒果外包裝樣本檢出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒核酸陽性，暫緩品牌商入口申請一週，是3天內第2次。澳方指相關措施不針對任何國家和地區。

澳門日報引述當地市政署消息報導，上述5箱共50公斤的芒果全數封存，沒有流入市面，將銷毀處理。

行政院農業委員會今天發布新聞稿表示，依據目前科學研究，並未發現有COVID-19病毒透過水果傳染人，此檢驗及限制措施並不符合科學。

防檢局表示，迄今仍未接獲澳門官方正式通知，且自6月15日後即未有輸出業者申請芒果輸往澳門，倘有接獲澳門消息，將轉致衛生單位調查。

防檢局強調，以檢出COVID-19為理由影響國際貿易，從前年的11月起在WTO/SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切，顯示該項措施不合理。

農委會再度呼籲澳門當局，應依照國際規範採行符合科學及風險管控適當措施，以維貿易順暢。（編輯：管中維）1110703