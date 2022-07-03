澳門再稱台灣芒果新冠陽性 專家：應是病毒屍體

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）澳門繼6月29日在一批從台灣進口的芒果樣本，驗出COVID-19核酸檢測陽性，今天再稱在台灣芒果驗出病毒。國內專家指出，水果外包裝的核酸反應，通常是沒有傳染力的「病毒屍體」。

澳門政府再指1日從一批台灣進口的芒果外包裝樣本檢出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒核酸陽性，暫緩品牌商入口申請一週，是3天內第2次。澳方指相關措施不針對任何國家和地區。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體電訪表示，不僅中國有在檢驗食品或是魚品等貨品的外包裝，台灣的衛福部食藥署同樣會檢驗進口產品外包裝，但至今沒有驗出其他國家進口產品外包裝上有病毒殘留。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天接受媒體電話聯訪表示，即使真的在水果外包裝上檢查到核酸反應，通常都是沒有傳染力的「病毒屍體」，驗到真的具有傳染力病毒，機率比中頭獎還小，更何況是因外包裝染疫，可能性是微乎其微。

黃高彬說明，之前挪威的鮭魚因為被驗出COVID-19病毒陽性，被中國禁止進口，在鮭魚冷藏、冷凍過程中，COVID-19病毒確實可能會繼續活下去，傳播風險比較高 ，但以台灣芒果的包裝過程，病毒早就死光了。

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黃高彬認為，即使接觸到具有傳播性的COVID-19病毒，必須是經過呼吸道進入體內，在呼吸道、腸胃道才有COVID-19病毒受體，病毒與受體結合、複製，才會造成人體感染，「我們也不會把包裝吃下去。」

隨著各地防疫策略轉為與病毒共存，在環境、物品包裝發現有核酸反應的「病毒屍體」可能性變高，但黃高彬認為，一般民眾在拆封包裹外包裝，完全不需額外靜置消毒，如果民眾還是會擔心，可戴著一次性手套拆封，再連同包裹外包裝與手套一起丟棄。（編輯：張雅淨）1110703