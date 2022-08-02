業者力挺裴洛西訪台送蛋黃酥 待越久送越多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）美國眾議院議長裴洛西可能訪台，彰化花壇鄉有蛋黃酥業者為力挺裴洛西訪台祭出優惠，裴洛西來台待1個小時，消費者買1盒蛋黃酥就多送1顆，待2小時送2顆，依此類推，表達支持。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正展開亞洲參訪行程，1日抵達首站新加坡，2日短暫訪問馬來西亞。根據外媒報導，裴洛西可能在今晚抵台並停留一晚。

彰化縣花壇鄉有蛋黃酥業者在店面掛出宣傳布條，指為歡迎美國眾議院議長裴洛西訪台，只要來到店裡買1盒6顆裝蛋黃酥，裴洛西訪台待1個小時多送1顆，2個小時送2顆，以此類推，待越久送越多，民眾如果今天就購買1盒蛋黃酥，明天可持購買證明來領取贈送的蛋黃酥。

江姓業者接受媒體聯訪指出，中國長期打壓台灣，讓台灣人不開心，台灣跟美國進行交流，跟中國沒有關係，決定以行動力挺裴洛西來台灣訪問，她在台灣待的時間越久，送出的蛋黃酥越多，希望大家一起用行動挺台灣。

有民眾則說，中秋節快到了，原本就打算來買蛋黃酥，對他們來說，剛好店家打出優惠，買蛋黃酥順便可以挺台灣也不錯。（編輯：謝雅竹）1110802