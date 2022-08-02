裴洛西可能訪台 韓外交部關注台海局勢

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能在今天抵達台灣，韓國外交部今天對此表示，台灣海峽的穩定和平相當重要，正在關注相關狀況。

韓聯社報導，外交部副發言人安恩珠今天在記者會中被問及對裴洛西訪台可能性的立場，安恩珠表示韓方不便對美國議會人士的海外訪問行程置喙，但也說韓國政府認知到台灣海峽穩定和平的重要性，並保持支持兩岸關係和平發展的立場。

安恩珠說，韓國政府一直以來對於在國際社會上就兩岸關係能盡到協助的部分都做了相當努力。對於這次裴洛西可能訪台，韓方持續關注相關狀況。

韓國外交部長朴振上週應邀出席外媒記者協會座談會時也關心裴洛西可能訪台時間點，當時他表示台海穩定對韓國及印太地區的安全繁榮都相當重要。

韓媒引述台灣媒體報導，裴洛西可能在今晚率團抵達台灣，於3日與總統蔡英文會面並訪問立法院。但中國外交部對此表示強烈不滿，聲稱不會對此坐視不管，若美方在台灣問題上蓄意挑釁，中方可能採取任何反制措施。（編輯：黃自強）1110802