裴洛西訪台動向歐洲關注 領袖為北京侵略做準備

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（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）美國眾議院議長裴洛西出訪亞洲，北京不斷在訪台議題上出言恐嚇。歐洲媒體表示，各國領袖雖暫不出聲，但都持續密切觀察，並表示將與美國聯手，為中國犯台的可能性做好準備。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪問亞洲，日前傳可能訪台，北京立即出言恫嚇，中國國家主席習近平更在與美國總統拜登通話中警告美國玩火必自焚，引發議論。

美中雙方在台灣議題口水戰上越演越烈，據政治新聞網站Policito引用多位資深外交官所言，事態「很容易擦槍走火」，且歐洲大國領袖正緊盯局勢。

報導分析，德法等歐盟大國官員向來不願公開涉入美中紛爭，但習近平將於秋天中共20大尋求第3任期，為展現軍事力量、掩蓋內部分歧，一步步朝與美國軍事對峙逼近。

中共環球時報前總編輯胡錫進甚至揚言，若美軍戰機護送裴洛西訪台，解放軍驅離無效可將其擊落，歐洲政治分析師因此紛紛敦促歐盟領導人關注並為未來可能出現的麻煩做好準備。

慕尼黑安全會議副主席魯格（Boris Ruge）向Policito記者表示，「最壞的情況有時確實會發生... 歐洲應該支持台灣，同時與北京北持密切聯繫，以協助緩和局勢」。

法國在內的歐洲媒體極度關注裴洛西可能的訪台動向，世界報（Le Monde）今天專文分析，裴洛西可能的訪台行程使美中局勢更加緊張。

世界報分析，美國外交面臨兩難：大多數共和黨議員都支持訪台，包括聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）明言「不能讓中國共產黨指揮美國政治領袖的目的地」；前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更表示願陪同訪台。

然拜登處境尷尬，因三權分立不得公開反對裴洛西行程，只好躲在軍方後面，說「軍方認為現在（訪台）不是好主意」。對此裴洛西回應：「展現對台灣支持很重要，美方無人曾在台灣問題上說支持獨立，這取決於台灣的決定」。

華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）告訴世界報，「取消行程將會是美國在亞洲領導地位衰退的糟糕象徵」。

在美中軍力對峙上，法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）指出，「核戰威懾對了解台海平衡上非常重要，目前而言，美國優勢仍無庸置疑」。

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）今天在推特提出不同看法。他認為，重點不一定在於裴洛西是否來台，而是在她能否重申美國對台海安全的承諾，並避免台灣在中國逼迫下陷入孤立。他提出折衷方案，如裴洛西在日本舉行美、日、台三方視訊會議，將能釋放重要訊息，同時避免無用衝突。

歐中關係近年逐漸變質，歐台交流則日益密切。歐媒分析，俄羅斯進犯烏克蘭更促使歐洲政策制定者重新思考若北京侵略台灣，歐盟對中國祭出經濟制裁的可能性。

歐盟駐中國大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo）日前雖表示支持兩岸和平統一，卻也強調「若中國軍事入侵，歐盟立場明確，將攜手美國與盟友，採取與抗俄相同或更重大措施」。

不僅英國日前表示應幫台灣取得防禦性武器、支持台灣人民，以免重蹈烏克蘭覆轍， 德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）近日也將中國在台灣議題上的「自信且一意孤行」形容為「全球性挑戰」。

愛沙尼亞籍歐洲議會外交委員會副主席白艾特（Urmas Paet）則表示，歐盟必須密切關注中國行動，包括對台關係，「歐盟與美國間的全面合作無論在俄烏戰爭或中國侵略周邊國家上，都很重要」。（編輯：黃自強）1110801