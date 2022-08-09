中國暫停緝毒合作 美國批無法接受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）中國在持續抗議美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣之際，暫停與美國在打擊毒品走私上的合作，包括非法的芬太尼。美國白宮今天表示，中國此舉「令人無法接受」。

裴洛西（Nancy Pelosi）是25年來最高階層的美國訪台官員，中國對此以歷來最大規模演習回應；演習原定昨天結束，但中方今天宣布在台灣周圍舉行另一波軍演。

除了演習外，北京上週宣布取消或暫停與華府的一系列合作管道，包括戰區層級的軍事會談，以及在氣候變遷、跨國犯罪與反毒品上的交流。

路透社報導，白宮全國毒品管制政策局（Office of National Drug Control Policy）主任古普塔（Rahul Gupta）說，社會上仍有過度服用強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）的狀況，過去一年在美國奪走超過10萬條人命，他對中國暫停合作感到失望。

古普塔在聲明中說：「在非法芬太尼持續每5分鐘奪走1條人命時，中華人民共和國撤銷合作，而這些合作能有助於將走私這些非法藥物和涉及全球犯罪集團的人繩之以法，令人無法接受。」

他說，中斷打擊毒品走私的合作，將對全球產生影響。

古普塔說：「在協助瓦解芬太尼與其前驅化學物質的非法流通上，中國已扮演了關鍵的角色，也必須扮演重要角色。」他還說，美國將持續推動國際行動。

中國雖已於2019年禁用芬太尼與類似變體，但仍是走私到美國的非法芬太尼與芬太尼相關藥物的主要來源。

北京則表示，中國嚴格管控芬太尼等毒品的努力，已獲得國際認可。

在中國暫停合作前，美國總統拜登與中國國家主席習近平7月通話時討論過芬太尼問題，責成各自團隊展開後續行動。

美國國會去年8月發布報告稱，販運芬太尼的形式日益複雜，中國有關當局的合作不力，妨礙了遏阻此一現象的行動。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110809