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財經名人艾克曼：中國打不贏貿易戰 時間站在美國這邊

2025/4/27 05:46（4/27 08:46 更新）
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美國與中國國旗。（中新社）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普重量級支持者、避險基金經理人艾克曼表示，中國將需盡快與美國達成貿易協議，因為曠日持久的貿易戰將嚴重傷害中國經濟，北京當局無法打贏這場戰爭。

彭博（Bloomberg News）報導，艾克曼（Bill Ackman）在社群媒體X發文指出，北京「應有強大動機盡快達成貿易協議」，因為高額關稅持續愈久，企業愈可能對中國作為採購或生產基地失去信心。

艾克曼提到，如果無法盡快達成協議，「所有在中國有供應鏈的公司，將把供應鏈轉移至印度、越南、墨西哥、美國或其他國家」。

他還談到：「如果中國出於驕傲或其他情緒執意拒絕談判，中國將承受更嚴重且長久的經濟後果。在這場談判中，時間是美國的朋友、中國的敵人。」

艾克曼的評估與部分人看法相左，他們相信中國禁得起川普（Donald Trump）的貿易戰，以及維持北京一貫的強硬立場。

川普對中國大部分商品祭出145%關稅，促使北京採取報復措施，全球兩大經濟體間的多數貿易恐陷入停滯狀態。然而，彭博昨天報導，隨著貿易戰的經濟成本對某些產業造成壓力，中國政府正考慮暫停對部分美國產品課徵125%關稅。

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根據艾克曼，有鑑於關稅會損害經濟，美中都有很好的理由盡速將關稅降至10%到20%的「更合理水準」，而這麼做唯一的阻礙在於「兩國領導階層都擔心被外界認為軟弱」。

艾克曼表示：「兩國都知道現在就得調降145%關稅。他們只是試圖透過外交手段，讓這看起來像是雙方共同決定，而非其中一方『先讓步』。」（譯者：洪培英）1140427

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