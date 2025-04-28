關稅戰 中國官媒：4月40艘巴西大豆船停靠寧波港口
2025/4/28 11:08
（中央社記者謝怡璇北京28日電）美中關稅戰升溫，中國不斷減少或停止採購美國農產品作為反制措施。中國官媒今天發布訊息稱，4月有約40艘次巴西大豆船停靠寧波舟山港老塘山作業區，年增48%。
中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」今天發布消息稱，美國農業部數據顯示，中國從美國進口的農產品數量銳減。與此同時，中國寧波舟山港老塘山作業區近期有多艘巴西大豆船停靠。
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報導指出，4月預計有約40艘次巴西大豆船，停靠寧波舟山港舟山港域，去年同期僅有27艘次，年增48%；4月巴西大豆卸載量將達70萬噸，年增32%。
日經中文網先前報導稱，根據美國農業部公布的外國企業預約採購大豆和玉米的相關情況，2025年1月16日之後，中國採購大豆的數值為0。同時，中國近期增加對巴西大豆的採購，光是在4月上旬的一週時間內，中國就至少簽訂240萬噸的採購合約，據稱是相當於中國平時一個月處理量的1/3。（編輯：陳鎧妤）1140428
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