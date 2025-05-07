英國印度簽署脫歐後最大貿易協議 85%商品免關稅

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）英國和印度今天簽署自由貿易協議（FTA），未來10年內高達85%種類的英國對印度出口商品將可享免關稅優惠。英國政府估計，FTA上路後，與印度的雙邊貿易額一年可增加多達255億英鎊（約新台幣1兆200億元）。

這是英國2020年脫離歐盟後，與其他國家簽署的最大規模雙邊貿易協議。英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話後簽署。

英國與印度的FTA協商過程長達3年。2022年1月，時任首相強生（Boris Johnson）正式啟動協商，但在英國保守黨去年7月國會大選落敗失去執政權以前，即便是在印度裔首相蘇納克（Rishi Sunak）任內，英印雙方在居留和簽證待遇、智慧財產權保護、印度的關稅及非關稅貿易壁壘等議題，一再面臨協商瓶頸。

不過，考量印度的人口結構與經濟發展前景，英國工黨政府去年7月上任後，先於該月底重申印度為英國優先協商FTA對象之一，接著於今年2月正式重啟協商程序。美國總統川普（Donald Trump）1月上任，隨即展開以關稅為手段向他國施壓的行動，2月中旬並宣告擬對世界各國課徵「對等關稅」。4月初，印度、英國分別遭川普政府課徵26%、10%的「對等關稅」，英印FTA協商自此更是快馬加鞭進行。

在川普宣布對各國徵收「對等關稅」後，英國政府數次表示，將加倍積極透過與不同國家地區簽署貿易協議，以保衛、推進全球自由貿易與英國的經貿利益。

商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）今天說，值此充滿不確定性的時代，以務實態度面對全球貿易、為企業和消費者提供穩定環境，較以往更顯重要。

英國政府指出，依據英印FTA，印度將對90%種類的英國商品降低關稅，含汽車、醫療器材、美妝用品、威士忌、部分航太產業商品、先進機械、高階光學產品、鮭魚、羊肉等。英國商品出口印度需繳交的關稅金額，10年後預計將較目前大減超過50%。

其中，英國汽車出口印度面臨的關稅稅率將由現行超過100%大幅調降至10%，雖然仍有配額限制。川普政府目前對各國銷美車輛一律課徵25%關稅。

此外，印度同意為英國商品加速清關、簡化清關流程並提高透明度，另承諾將發展電子合約和各項電子交易機制。

值得一提的是，英國政府稱已建立數項機制，以確保一旦印度未來向其他國家提出更優惠的貿易條件，英方將有權要求重啟協商。

此外，FTA將提供英國企業在印度市場更多參與競標和採購案的機會，與印度加強發展基礎建設合作。

FTA也在莫迪的「印度製造」（Make in India）政策下，提供英方特殊優惠待遇。根據協議，只要貨品或服務內容至少有20%源自英國，該項貨品或服務的供應商即可與印度本地企業享有同等法規待遇。

英國官方統計，英國和印度的雙邊貿易額一年達430億英鎊。印度是英國的第12大貿易夥伴，英國和印度分別是世界第6和第5大經濟體。

根據英方今天發布的資料，印度同時也是成長最快速的經濟體之一。印度有20國集團（G20）成員經濟體最高的經濟成長率，估計未來5年將維持6%以上的成長率。國際貨幣基金（IMF）預估，印度3年內可望躍升為全球第3大經濟體。

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此外，英國政府估計，印度中產階級人數至2030年可達6000萬人，至2050年可望進一步增長至2.5億人。印度對進口商品的需求在2021至2035年估計將有144%的成長，達至少1.4兆英鎊。

不過，英國政府指出，印度市場的貿易壁壘在全球也名列前茅，且法規環境不夠穩定，例如部分商品的進口關稅高達100%以上，經濟合作暨發展組織（OECD）更將印度列為服務業市場限制措施最多的全球第8名。這也凸顯英印簽署FTA的重要性。（編輯：陳承功）1140507